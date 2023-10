LECCO – Di prassi, densa e interessante la rubrica calciatori lecchesi: davvero molti gli spunti da esaminare in questa settimana. Per una volta precedenza alla serie B, categoria in cui annotiamo il rientro nella rosa della Sampdoria del 29enne difensore della Bonacina Andrea Conti, finalmente a disposizione (anche se è rimasto in panchina) dopo un intera stagione, a causa dei fastidiosi problemi alla caviglia che lo hanno perseguitato nel tempo. Auguriamoci allora che il calvario iniziato ben quattro anni fa con la doppia frattura del crociato sia giunto davvero al capolinea. Peccato che i liguri abbiano perso a Bolzano con il Sudtirol 3-1, ma questo è tutto un altro discorso. Blucerchiati che torneranno in campo domani alle 18 nei 16esimi di finale di coppa Italia a Salerno, occasione propizia per mister Andrea Pirlo di saggiare e valutare le condizioni di Conti in partita. Terminata sullo 0-0 l’altra gara di B tra Spezia e Cosenza, nelle fila liguri ha giocato sino al 22’ della ripresa l’attaccante di Chiuso Salvatore Elia.

Pallino alla serie A. La Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) supera proprio all’ultimo respiro il Verona 1-0, pareggia 2-2 a Napoli il Milan del ragazzo di Annone (in panchina) Davide Bartesaghi. Nuova sconfitta della Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (90’) ko a Genova 1-0. Sempre in tema Milan i rossoneri in precedenza erano stati pesantemente sconfitti a Parigi in Champions League 3-0 con il giovanissimo “Barte” ancora accomodato in panchina. Ultimissima in casa Juve, sembra vicino il rinnovo del contratto di Locatelli, in scadenza nel 2026 lo stesso dovrebbe essere allungato sino al 30 giugno 2028, insomma la sua avventura in bianconero diventa sempre più duratura.

E ora tanta serie C. Starter con il successo dell’AlbinoLeffe del liernese Riccardo Gatti (90’) nell’ 1-0 casalingo ai danni dell’Arzignano, impatta 1-1 la Giana Erminio del portiere di Casatenovo (in panca) Carlo Pirola a Gongorzola con la Pro Sesto. Intanto una Turris in piena crisi cede i tre punti a domicilio anche al Giugliano uscendo sconfitta nel derby campano, nelle fila locali 90’ per il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi. Il Renate del galbiatese Marco Anghileri divide la posta (2-2) con il Novara, da segnalare il prossimo rientro di quest’ultimo dopo la frattura al crociato – 90’ da lui giocati con la Primavera nerazzurra. In settimana inoltre si sono disputate le gare del turno infrasettimanale, Giana Erminio e Leffe hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto con i nostri Pirola e Gatti in panchina. Il Renate ha impattato senza gol nell’insidiosa trasferta di Padova, mentre la Turris si è arresa in Puglia al Taranto 3-1 (90’) per Scaccabarozzi.

Alessandro Montanelli