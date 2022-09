LECCO – Lorenzo Cremonesi, giornalista inviato di guerra da molti anni per il Corriere della Sera, sarà a Lecco per parlare di Ucraina e del suo libro “Guerra Infinita. Quarant’anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all’Ucraina”, uscito a maggio per Solferino, giovedì 15 settembre alle ore 18:30 a Fiore – cucina in libertà.

L’evento è promosso da Olinda onlus, Auser Lecco e Arci Lecco e organizzato insieme a Libera Lecco. Moderatore della serata il giornalista Luca Cereda. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Cremonesi attualmente si trova in Ucraina dove da sette mesi sta raccontando il conflitto in corso, tornando in Italia soltanto per brevi pause e per presentare il suo libro. “Siamo una generazione che nasce dalla guerra”. È questo l’esordio dell’opera di Cremonesi che accompagna il lettore nel suo viaggio attraverso le guerre degli ultimi due secoli, dalle macerie di Milano dopo i conflitti mondiali alle bombe su Odessa di questi giorni. Un percorso vivido, nel quale si sentono i boati, si vedono gli occhi spaventati, si ascoltano i lamenti, la rabbia, la rassegnazione.