LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco hanno partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica italiana.

Nell’occasione, inoltre, consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica a tre colleghi: Cr Orazio Secchi di Lecco, Cr Giovanni Giannini di Bosisio, entrambi capi reparto in quiescenza dei Vigili del Fuoco di Lecco e a Marcella Battaglia, per anni apprezzata vice comandante a Lecco e ora comandante dei Vigili del Fuoco di Como dopo essere passata anche per Genova nei giorni del drammatico crollo del ponte ‘Morandi’.