LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Tomi Petrovic, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo temporaneo dall’Entella.

Petrovic è un attaccante croato classe 1999, alto 1.96, di piede destro ed agisce come punta centrale. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Dinamo Zagabria (tra le altre), passando anche dall’Austria, fino ad arrivare in Italia, all’Entella, club con cui ha esordito in Serie B e collezionato 12 presenze nel girone d’andata del 2020-2021. Negli anni é andato a fare esperienza in prestito anche al Rimini, alla Pro Vercelli e alla Lucchese, squadra in cui ha realizzato 4 gol e 1 assist in 21 presenze nel girone di ritorno dello scorso campionato di Lega Pro.

Nonostante la giovane età, ha quindi collezionato diverse presenze in campionati come Serie B, Lega Pro e Liga 2 austriaca, oltre che in Coppa Italia.