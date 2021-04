LECCO – La Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti 2021 è indetta dal Ministero della Salute per il giorno 11 aprile, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e delle Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, con AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) come capofila.

La Giornata Ministeriale, su impulso di AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e in collaborazione con (CNT) Istituto Superiore di Sanità, sarà organizzata da una SCUOLA, sarà organizzata dai giovani.

QUANDO: venerdì 9 aprile 2021, dalle 10 alle 12:30.

CHI: i ragazzi dell’Istituto IIS Ruffini di Imperia trasmetteranno la diretta Facebook, Instagram e YouTube della Giornata Nazionale sui canali social di AIDO Nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che vorranno aderire. In collegamento con loro, scuole da tutta Italia, in una linea del Sì che collegherà Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia, Sicilia. Tra i relatori, il primario della Chirurgia del Centro Trapianti che ha effettuato il primo trapianto Covid-19 in Europa e naturalmente il Direttore del CNT e la Presidente di AIDO.

PERCHÉ:

“perché sono oltre 8.000 i pazienti in lista d’attesa per trapianto. Uno al giorno muore durante l’attesa, a causa della carenza degli organi donati; perché faremo il punto sulla situazione dei trapianti nell’anno della pandemia e scopriremo una Rete Nazionale Trapianti “da primato”; perché l’organizzazione è tutta in capo ai ragazzi delle scuole, dal Nord al Sud dell’Italia. Operazione faticosa quanto significativa di un vero e proprio esperimento culturale e sociale di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà partecipativa”.