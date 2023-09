Cara Lecconews,

qualcosa deve far acqua nelle scelte della Giunta per la gestione dei soldi pubblici e delle scelte di spesa e nondimeno delle priorità.

Oggi è comparsa la bella Piattaforma galleggiante davanti alla Malpensata, un cofinanziamento tra Regione. Enti e comuni lacustri con a capo quello della Tremezzina, nell’ambito del Progetto PIC “un Tesoro di Territorio”.

Un palco itinerante dal costo di 252.000 euro di cui 15.000 in capo al Comune di Lecco che gira e girerà tra i Comuni soci, Como, Cernobbio, Lecco, Bellano, Dervio…

Ebbene, un affare sembrerebbe. Dove fare concerti, eventi, varie ed eventuali.

Poi approfondisci e all’Albo Pretorio vedi che questo Palco, al Comune di Lecco, per usarlo una settimana, dall’8 settembre al 16, per 3 eventi 3, costa in aggiunta 27.587,86 euro per il solo ancoraggio, come riportato dalla Determina nr 1252 del 29/8.

Inoltre, sarà necessario aggiungervi la spesa di 5.551 euro, come da determina nr 1248 del 28/8 per il noleggio del generatore di corrente e relativa attrezzatura elettrica

I 3 eventi costano la bellezza di 51.261 € come da Delibera di Giunta nr 216 del 31/8.

Un concerto di musica classica dell’Istituto Zelioli il giorno 11/9;

Un galà dell’Operetta previsto inizialmente sul palco di Piazza Garibaldi il 14/9

e un concerto pop il 16/9, forse quello di Dargen che ci calza a pennello il suo ritornello più famoso “fottitene e balla”…

Spese che non stanno a galla.

Paolo Trezzi

Lecco



–