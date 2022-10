L’Anpi provinciale di Lecco è vicina al dolore dei famigliari del professor Alfredo Chiappori, lo ringrazia per il suo prezioso lavoro di insegnante che ha avvicinato migliaia di ragazze e ragazzi al mondo dell’arte, per la sua intensa e poliedrica attività culturale che ha portato nel nostro territorio le realtà del teatro d’avanguardia europeo.

Lo ringrazia per i colori, le sfumature, gli intrecci delle sue tele, gli è grata per il suo diffuso e continuato impegno antifascista e le sue generose e creative battaglie sempre in difesa e per la conoscenza dei valori della Costituzione.

Grazie “Up”.

Enrico Avagnina

Presidente Anpi Provinciale di Lecco