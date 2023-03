BRUXELLES (B) – La fonte è di quelle “eccellenti” quando si tratta di gossip, politica e dintorni: il mitico Dagospia. Questa volta il notissimo sito fondato da Roberto D’Agostino ha “beccato” un alto papavero lecchese – l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, mentre dorme (almeno così sembra vedendo la foto che riproduciamo in copertina).

Ironico e graffiante, as usual, il commento sull’episodio: “…Fiocchi ha iniziato a ronfare durante un incontro in commissione a Bruxelles, con la Confederazione italiana agricoltori, mentre parlava Alessandra Moretti (evidentemente, il discorso non catturava molto l’attenzione…)”.

Se è vero che la satira fa bene a chi la “subisce”, le quotazioni di Fiocchi appaiono in rialzo.

Una volta ridestato dal torpore della commissione.

ElleCiEnne