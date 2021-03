LECCO – Con la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo ricorre anche l’anniversario della restituzione alla collettività di un bene confiscato alla criminalità organizzata, divenuto un punto di riferimento per il quartiere di Pescarenico e per gli over 60 di Lecco e del territorio provinciale, come Il Giglio di Pescarenico, intitolato il 21 marzo del 2015 a Emanuela Loi, la giovane agente della Polizia di Stato morta a Palermo nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992.

Per festeggiare Il Giglio e la primavera, grazie all’iniziativa di Pescarenico in Fiore, dal 20 marzo al 20 aprile, in attesa della riapertura, Pescarenico fiorirà dentro Il Giglio, grazie ai fiori realizzati dai cittadini del quartiere, mentre nelle giornate di sabato 20 e mercoledì 24 si terranno degli incontri #FIORIdellaLEGALITÀ online sulla storia bene confiscato ai quali parteciperanno anche gli studenti dell’istituto G. Bertacchi di Lecco. Alle 10 di sabato 20 marzo infine, in collaborazione con Libera Lecco, i nomi delle vittime delle mafie saranno trasmessi dagli altoparlanti della struttura.

“Il 21 marzo e l’iniziativa Pescarenico in Fiore compongono un evento molto significativo per la comunità lecchese e ci ricordano prima di tutto che non possiamo sottovalutare fenomeni mafiosi, purtroppo ancora troppo presenti sul nostro territorio, ma dobbiamo continuare a lavorare fianco a fianco ad associazioni come Libera Lecco per riconoscerli e combatterli – sottolinea l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni.

“Pescarenico in Fiore è anche occasione per celebrare l’anniversario dello spazio sociale Il Giglio, che in questi giorni compie il sesto anno di attività, ed è passato dall’essere un luogo di malavita a un luogo di giustizia e coesione sociale, un luogo di incontro tra generazioni e a disposizione della collettività. Il territorio lecchese ha una tradizione importante di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia che dobbiamo curare e proteggere. A un anno dallo scoppio di questa pandemia – prosegue l’assesore Manzoni – ci troviamo a vivere una condizione ancora molto complicata dove si rende sempre più necessario ricostruire le fondamenta di un concreto ritorno alla normalità. Mi auguro che questa giornata di inizio primavera in cui le vetrine del Giglio rifioriranno possa essere l’inizio di una rinascita anche per la comunità intera e che Pescarenico in Fiore germogli anche negli altri Rioni”.