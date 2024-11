IL GRAFFIO: “40MILA, MORTO CHE PAGA”

Cara Lecconews,

e così altri soldi sottratti ai cittadini sono stati messi a disposizione del Sindaco per cantarsela e suonarcela

L’ultima Commissione Bilancio di martedì infatti, tra le diverse voci di spesa e di incasso, ha messo tra le nuove variazioni una maggiore spesa di ben ulteriori 40.000€ per la Comunicazione. Non c’erano e non ci sono soldi per abbassare l’Irpef alle famiglie, per alleggerire la Tari, per ridurre la mensa scolastica, per calmierare le rette del nido, per scontare i pranzi a domicilio per gli anziani, per fare senza rimandi una passerella per aiutare i disabili ma per cantarsela e suonarcela il Sindaco li trova sempre i soldi. I nostri.

Dopo aver pagato 5.000€ per farsi intervistare dalla TV evidentemente altrimenti non interessata, ecco qui altri nuovi 40.000€ – magari per altre interviste elettorali.

E a guardare le variazioni delle voci di Bilancio in entrata illustrate in Commissione li ha presi – pari pari i 40.000€ – dai maggiori proventi cimiteriali, dai troppi soldi fatti pagare per i morti.

Nella smorfia napoletana c’è “morto che parla” dopo oggi dovrebbero inserire anche morto che paga.

Paolo Trezzi

Lecco

I contributi pubblicati su questo giornale sono opera di singoli i quali si assumono la responsabilità delle opinioni espresse – non necessariamente condivise da Lecco News.