IL GRAFFIO: I NUMERI DEL CAR SHARING, “CONTROMANO ALLA REALTÀ…”

“L’utilizzo è stato significativo”.

È quanto ha dichiarato l’assessora Zuffi a proposito del car sharing.

Significativo?

I dati dicono 1 solo utilizzo al giorno – con tre auto a disposizione – per una spesa di 47.000€ l’anno di soldi pubblici dei cittadini. In calo pure dai già irrisori quasi 2 dell’anno precedente

Significativo non è quindi l’utilizzo ma lo sperpero di denaro dei cittadini.

Significativo è trattare i cittadini come coloro a cui gli si può far credere tutto, manipolabili, come consumatori notturni di televendite e vannamarchi…

Guido Piano