l’iniziativa sperimentale anti-inflazione del Governo Meloni, per far credere di calmierare per tre mesi un paniere di prodotti, un carrello tricolore della spesa appunto, è una trovata pubblicitaria ma di inconsistente valore concreto.

– Non solo e non tanto perché è a base volontaria dei negozi e aziende

– Non solo e non tanto perché i prodotti non sono gli stessi per tutti i punti vendita così almeno da poterli subito confrontare

– Non solo e non tanto perché i prodotti interessati non avranno lo stesso prezzo.

– Non solo e non tanto perché il prezzo bloccato non si sa su quale prodotto della stessa tipologia sarà applicato (a caso, a scelta, il più basso di prezzo, di qualità?)

– Non solo e non tanto perché per una spesa media mensile di una famiglia fragile il rischio concreto è che sia costata più la pubblicità e i cartellini che lo sconto…

La realtà è ancora più cruda e beffarda.

Il sacchetto che soffoca il consumatore è sempre in mano alla grande distribuzione e alla catena distributiva che ha margini enormi in confronto al produttore perché ha centrali di acquisto, spesso in rete con i concorrenti, che dettano le regole a tutti gli altri.

Questo sperimentale prezzo bloccato o sconto che dir si voglia, del carrello tricolore proposto in pompa magna dal governo Meloni non ha né strumenti di trasparenza né di verifica.

– Già oggi le grandi catene distributive applicano sconti e ben superiori a quanto previsto da questo accordo volontario, lo vediamo dai cartelli pubblicitari, dai volantini nelle cassette postali, nei manifesti alle fermate dei bus, ogni settimana c’è un 3×2, 50%, prezzi corti…

E mai che abbiamo strumenti per verificare se è uno sconto reale o è solo una riduzione da un prezzo già alzato o più alto precedentemente.

– Nella filiera del prezzo è lecito domandarsi poi chi lo paga lo sconto?

O siam solo consumatori?



Non è una domanda secondaria, tanto più che oggi già i medi produttori, han margini molto bassi a tutto vantaggio della distribuzione.

– L’unico modo vero di contenere i prezzi, di dare strumenti al consumatore di verifica, di scelta e di trasparenza, e tantomeno non temporanei, è svelare come la ricchezza viene mal distribuita nella catena della formazione del prezzo pagato dal consumatore e per questo c’è uno strumento solo:

Il prezzo sorgente.

Esponendo chiaramente, sulla confezione, nel banco del negozio, insieme al prezzo finale, anche il prezzo pagato al produttore e, al più, vedere qual è il margine applicato dal negozio.

Altrimenti il carrello tricolore è un inganno come la monetina da un euro, fatta non per poter prendere il carrello ma per costringerti a rimetterlo a posto da solo.

Paolo Trezzi

Lecco