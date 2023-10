Cara Lecconews,

quanto senso di provincialismo trasuda il bisogno di un comunicato del Comune per vantarsi di aver appena raccolto, per i lavori del Teatro, 50.000 € da un unico donatore, non comprendendo che il bisogno di esaltarlo è ceralacca del flop non del successo dell’iniziativa?

– Quando è proprio segno/senso opposto di una cultura partecipata e diffusa se invece di 5000 persone che donano 10€ a testa si è convinto – pregato? – uno di metterli tutti lui e ci si fa sopra un comunicato?

– Quando fino a due settimana fa dopo tre mesi dall’inizio se n’eran raccolti 3.350€?

– Quando la Campagna pubblicitaria per le donazioni è costata 48.800€?

– Quando un unico donatore, un’azienda, lo fa guarda caso proprio dopo la denuncia pubblica del flop della raccolta? Chissà se è stato sollecitato con preghiera dal Sindaco o è un generoso afflato personale dell’Ad

– Quando dopo oltre 3 mesi e a 3 dal termine questa raccolta comunque è a soli 128.500€ di cui 35.000€ a testa da Fondazione e Acinque ovvero con solo 8.500€ da tutti gli altri donatori? E hai dichiarato un milione di € di obiettivo?

Chissà a cosa sta servendo l’incarico così oneroso all’agenzia di pubblicità.

– Quando per non chiudere con un flop magari non resta che pregare di donare anche alle altre 100 aziende lecchesi con ricavi milionari. Le prime 10 ne fan ogni anno almeno 150mila € a testa, le prime 3 addirittura oltre 350, le prime 100 almeno 30.

Chissà quando il Sindaco si decide a scrivergli e chiedere incontri magari coinvolgendo le associazioni di categoria

– Quando si esaltano 50.000€ da un unico donatore ma si omettono, come se non contassero, quelle “piccole” dei cittadini

– Quando non si dice né numero dei donatori in totale né quanti soldi sono stati raccolti dai 190 visitatori delle ultime visite guidate dove, attraverso la piattaforma di prenotazione, si invitava alla donazione.

La stessa piattaforma che però prevede sciaguratamente una commissione in capo ai donatori stessi anche oltre il 10% sull’importo donato. Che è imbarazzante

Per tutto questo provincialismo del Sindaco serviva uno con una mira pazzesca.

Paolo Trezzi

Lecco

–

L’ORIGINE DI QUESTO INTERVENTO: