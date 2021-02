LECCO – Dopo il pareggio casalingo nel turno infrasettimanale contro il Pontedera, la Calcio Lecco fa visita al Piacenza nel pomeriggio di oggi: al ‘Garilli’ fischio di inizio fissato per le 15. Sia i blucelesti sia gli emiliani stanno vivendo un buon periodo e le emozioni non mancheranno.

In casa Lecco c’è da riscattare la sconfitta rotonda dell’andata, mentre il Piacenza sta cercando punti per allontanarsi sempre più dalle zone basse della classifica.

Per D’Agostino, “Piacenza e Pontedera sono due squadre diverse, ma in salute. Troveremo un campo molto ampio e grande e dovremo essere bravi nelle distanze e pressarli in maniera costante. Sono quasi tutti giocatori brevilinei e quindi dovremo essere aggressivi con una frequenza di passo veloce. All’andata abbiamo completamente sbagliato quella partita, perché ci siamo allungati sin da subito. Ha sicuramente fatto male quella sconfitta e nel secondo tempo abbiamo cercato di migliorare. Il calcio è fatto di episodi e quella partita noi l’abbiamo interpretata male. Domani sarà un’altra battaglia, anche perché mister Scazzola è esperto per la categoria”.

Su Capogna “Non so ancora, vediamo dopo la rifinitura come staranno i ragazzi. Riccardo ha una contrattura un po’ più profonda e domani dovrebbe essere della gara.Rispetto alle altre squadre mi aspetto un Piacenza che vuole giocare a calcio. Dopo aver visto il Pontedera è difficile essere più chiusi. Noi dovremo essere bravi a trovare i giusti spazi che lasceranno e mi aspetto una partita giocata a viso aperto. La mia idea è giocare con tre attaccanti per trovare gli spazi in ampiezza”.

La probabile formazione (3-5-2): Pissardo; Celjak, Malgrati, Cauz; Azzi, Foglia, Marotta, Lora, Nannini; Iocolano, Mangni.

