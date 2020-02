LECCO – Una vittoria ottenuta con il cuore che permette di tenere in corsa le blucelesti per le posizioni di vertice. La Lecco Basket Women gioca una partita difensiva praticamente perfetta concedendo solo le briciole alla vice capolista Lissone e ottiene l’ottava vittoria stagionale. Certo quanta fatica per aver ragione delle avversarie, soprattutto in attacco dove si è segnato poco con le solite percentuali, ma con una difesa così, vero marchio di fabbrica delle lecchesi, si può ancora sperare per tornare in alto.

Gara all’insegna dell’equilibrio per tutti i 40′ con Lecco che parte forte sul 7-2, prima di venire raggiunto e superato dalle ospiti. La gara prosegue ad elastico con Lissone che allunga sul 16-23 prima di venire raggiunta all’intervallo sul 22-23. Stesso copione anche alla ripresa con la Galvi avanti 25-29, poi raggiunta al 30′.

Grande intensità e tensione in campo con gli errori che la fanno da padrone. Le blucelesti sembrano avere più energie delle avversarie nell’ultimo periodo con la difesa che alza il muro fermando tutti i palloni. Nava e Frisco sono precise e firmano il mini allungo sul 40-34 al 37′ che sembra spianare la strada.

Ma nel concitato finale si vedono errori da ambo le parti e nessuno sembra voler vincere la partita. Lissone arriva sul 41-39 al 39′, poi il 2/2 dalla lunetta di Greppi mette una seria ipoteca al successo che viene marchiato dai due liberi di Frisco che portano i sospirati 2 punti. Lecco può cosi sorridere dimostrando che la partita di Vimercate non è stato un fuoco di paglia. La squadra ha la testa giusta per poter proseguire la stagione al meglio.

Domenica prossima alle 20.30 le blucelesti saranno attese sul campo di Corsico per proseguire la serie.

Lecco Basket Women – Galvi Lissone 45-39

(parziali: 12-13, 22-23, 31-31).

Lecco Basket Women: Chiara Pozzi 2, Frisco 10, Cocchia 1, Claudia Pozzi 2, Giulia Rusconi, Ricci 6, Nava 10, Greppi 12, Benzoni 1, Martina Rusconi, Binda, Scumace. All.: Berri.



Galvi Lissone: Castelli 2, Lobasso, Maniezzi, E. Chiappelli 10, Sirtori 3, Magro 3, Bumeliana 2, Parma 5, S. Chiappelli 3, Sartori 9, Belfiore 2, Arosio. All.: Ventura.

Arbitro: Aldeghi di Civate.