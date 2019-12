LECCO – Era un match giudicato “decisivo” (per la salvezza) già a questo punto del campionato: Lecco-Olbia ha dato ragione ai padroni di casa, che intascano tre preziosissimi punti grazie a una rete per tempo e tirano un sospiro di sollievo in vista del doppio impegno settimanale con ben due trasferte in Toscana – mercoledì e domenica prossima.

Blucelesti in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie a Negro che sfrutta l’assist di Strambelli dopo che la manovra era stata avviata da Capogna – quest’ultimo al 3′ e al 6′ aveva centrato clamorosamente due volte i pali della porta difesa da Crosta.

Nella ripresa gli ospiti partono ventre a terra alla ricerca del pareggio, ma è invece il Lecco che riesce a raddoppiare dopo appena sei minuti: gran gol di Strambelli che rientra sul mancino e con una parabola a giro supera l’estremo difensore sardo. Delirio in curva e in generale per i circa 1.500 convenuti al Rigamonti-Ceppi.

Al 66′ tiro-cross di Negro che obbliga Crosta a deviare il pallone sulla traversa: terzo legno per il Lecco. Al 74′ sembra fatto anche il 3-0 ma dopo la bella progressione di D’Anna che serve Pastore, con quest’ultimo che insacca, viene segnalato fuorigioco e la rete è annullata. A quatro minuti dalla fine ennesimo palo del Lecco, stavolta con Pastore.

Dopo 4′ di recupero il signor Maranesi di Ciampino chiude le ostilità e il Lecco festeggia tre punti davvero d’oro contro una rivale diretta.

RedSpo

–

LECCO-OLBIA 2-0

Primo tempo 1-0

LECCO (3421): Safarikas; Merli Sala (43′ s.t. Vignati), Malgrati, Procopio; Carissoni, Moleri (43′ s.t. Marchesi), Bobb, Pastore; Strambelli, Negro (23′ s.t. Fall); Capogna (23′ s.t. D’Anna). A disposizione Jusufi, Magonara, Vignati, Marchesi, Chinellato, D’Anna, Samake, Lisai, Scaccabarozzi, Maffei, Nacci.

All. D’Agostino

OLBIA (3412): Crosta; Dalla Bernardina (1′ s.t. Manca), Gozzi, Pisano; La Rosa, Lella, Muroni (26′ s.t. Pennington), Pitzalis (36′ s.t. Mastino); Biancu (26′ s.t. Doratiotto); Cocco, Parigi (36′ s.t. Verde). A disposizione Achenza, Barone, Zugaro.

All. Brevi

MARCATORI: Negro (L) 1′ p.t., Strambelli (L) 6′ s.t.

AMMONITI: Cocco, Gozzi, Doratiotto (O), Capogna (L)

ARBITRO: Maranesi di Ciampino