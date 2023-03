PIACENZA – Allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza si affrontano la ‘Cenerentola‘ del girone e un Lecco che ancora spera nella promozione in Serie B. 125 i supporter blucelesti giunti dal Lario a Piacenza.

Ma anche stavolta i tifosi sono costretti a vedere… zero gol. Il club di via don Pozzi per la quarta volta non “timbra”, come nella sconfitta di Trento e nei due big match interni con Feralpi e Pordenone, anche col ‘Piace’ la rete non si gonfia. Pur avendoci lodevolmente provato più volte, la squadra di mister Foschi è sterile.

PIACENZA-LECCO 0-0

Primo tempo 0-0

ARBITRO: sig. Simone Gallipò della sez. AIA di Firenze

Spettatori totali 2183.