PIACENZA – Allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza si affrontano la ‘Cenerentola‘ del girone e un Lecco che ancora spera nella promozione in Serie B. 125 i supporter blucelesti giunti dal Lario a Piacenza.

Ma anche in questa occasione i tifosi sono costretti a vedere… zero gol. Il club di via don Pozzi per la quarta volta non “timbra”, come nella sconfitta di Trento e nei due big match interni con Feralpi e Pordenone, anche col ‘Piace’ la rete non si gonfia. Pur avendoci lodevolmente provato più volte, la squadra di mister Foschi è sterile.

Squadre “a specchio” all’insegna del 3-5-2 per entrambi gli allenatori. Diverse occasioni da una parte e dall’altra nel primo tempo con parate decisive di Melgrati prima e Rinaldi poi.

A inizio ripresa Foschi inserisce Mangni e Girelli per Ilari e Buso – ma cambiando i fattori il risultato resta lo stesso, senza gol per i blucelesti. Da segnalare intorno alla mezzora del secondo tempo una curiosa espulsione a carico di Bunino, che stava compiendo le operazioni di riscaldamento per poi entrare in campo ma su segnalazione di un collaboratore dell’arbitro Gallipò si vede cacciare anzitempo.

Null’altro, il Lecco “spuntato” ancora una volta non va oltre quello che ai tempi si definiva risultato a occhiali.

RedSpo

.

PIACENZA-LECCO 0-0

Primo tempo 0-0



PIACENZA (352) Rinaldi; Accardi, Masetti, Nava; Parisi (20′ st Chierico), Giorno (46′ st Palazzolo), Sulijc, Gonzi (20′ st Munari), Rizza; Cesarini (40′ st Plescia), Morra.

A disposizione: Fossati, Tintori, Nocchi, Cosenza, Zunno, Luppi, Vianni, Capoferri.

All. Abate.

LECCO (352) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Lakti, Zuccon, Ilari (1′ st Girelli), Lepore (23′ st Zambataro); Pinzauti (18′ st Tordini), Buso (1′ st Mangni).

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Zambataro, Cusumano, Bianconi, Bunino, Ardizzone, Galli.

All. Foschi.

ARBITRO: sig. Simone Gallipò della sez. AIA di Firenze

Spettatori totali 2183.