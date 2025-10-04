IL LECCO SI FA RIPRENDERE: A VERONA AVANTI 2-0 MA FINISCE 2-2

VERONA –Virtus Verona e Lecco hanno impattato 2-2 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni allo stadio Gavagnin Nocini.

Il primo tempo si chiude sullo 0-2, con marcature blucelesti di Metlika al 13′ e rigore siglato da Sipos al minuto 37. La ripresa si è accesa con la rete dell’1-2 di Zarpellon che ha ridato speranze ai padroni di casa. Nel finale, Pagliuca ha trovato la deviazione vincente, regalando agli ospiti il 2-2 definitivo.

Il pubblico, circa 600 persone, ha assistito ad un match avvincente, con continui ribaltamenti di fronte e ritmo alto per tutta la gara.

RedSpo

–

VIRTUS VERONA-LECCO 2-2

Primo tempo 0-2

MARCATORI 13′ p.t. Metlika (LC), 37′ p.t. Sipos (LC) rigore; 13′ s.t. Zarpellon (VR,) 43′ st Pagliuca (VR)



ARBITRO sig. Guitaldi della sezione AIA di Rimini

SPETTATORI circa 500, 64 nel settore ospiti