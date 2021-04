LECCO – Questa mattina, il prefetto di Lecco Castrese De Rosa, ha visitato la sede centrale e gli uffici del comando dei Vigili del Fuoco, accolto dal comandante provinciale ingegner Angelo Ambrosio e dall’ingegner Roberto Ghio. Il prefetto ha incontrato tutto il personale operativo e amministrativo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Dopo il saluto di benvenuto del comandante, che ha brevemente descritto le attività svolte in ambito provinciale ed illustrato le criticità legate prettamente agli aspetti logistici, il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento e sostegno per il prezioso lavoro svolto con professionalità e dedizione al servizio della collettività.

In particolare De Rosa si è soffermato sulla complessa procedura per la prevenzione incendi e sull’attività legata ai piani di emergenza esterna relativi alle aziende a rischio di incidente rilevante, manifestando il suo interessamento per accelerare l’iter realizzativo del nuovo Comando nell’area in località Bione, supportando le legittime aspettative della dirigenza e di tutto il personale.