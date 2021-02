LECCO – Giovedì, il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Lecco dove ha incontrato il Comandante Provinciale Colonnello Igor Infante e i vertici del Reparto Operativo e delle Compagnie CC di Lecco e Merate.

Il Prefetto, a cui è stata illustrata l’attività preventiva svolta dai Carabinieri sulla provincia di Lecco, nonché i vari progetti in atto sui protocolli attuati dai Comuni del territorio per il “Controllo di vicinato” e per l’attivazione dei “Punti di ascolto” presso i Comuni non sede di Comando Stazione, ha espresso la propria soddisfazione “per la puntuale e precisa risposta fornita dai Reparti dell’Arma nella diuturna attività di servizio”.

Nel corso della visita alle strutture operative del Comando Provinciale, il Prefetto si è intrattenuto con il personale della sede, a cui ha rinnovato espressioni “di vicinanza per l’impegno e la professionalità profusa”.

L’evento istituzionale è stato allietato – al termine della visita del Prefetto – da un sobrio rinfresco preparato dagli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiera di Casargo, coordinati dalla Top Chef Cinzia Fumagalli.