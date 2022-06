LECCO – Nella mattinata del 10 giugno il prefetto di Lecco Sergio Pomponio si è recato in Questura per una visita e per incontrare i funzionari, il personale della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno.

Il prefetto, accompagnato dal questore Alfredo D’Agostino, è stato accolto nell’ufficio di quest’ultimo alla presenza del vicario del questore Sergio Vittorio Vollono e dei dirigenti dei vari uffici. Il questore nel rivolgergli un indirizzo di saluto lo ha ringraziato per la visita, motivo di soddisfazione e per la vicinanza sin dal suo insediamento dimostrata nei confronti della istituzione. Gli ha quindi presentato i dirigenti, i quali hanno avuto modo di illustrare le peculiarità che contraddistinguono ogni singolo settore della Questura cittadina.

Il prefetto ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta, sottolineando l’importanza del rapporto sinergico e di collaborazione quotidiana che lega le due istituzioni, fondamentale in una realtà come quella lecchese, piccola ma allo stesso tempo molto complessa, lodando l’operato della Polizia di Stato di Lecco, che ha fin da subito avuto modo di apprezzare personalmente, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, al servizio della collettività. Ha poi visitato alcuni uffici della Questura salutando il personale ivi presente, evidenziando come l’azione della Polizia di Stato, insieme alle altre forze di polizia presenti sul territorio, permetta di assicurare le prioritarie esigenze di sicurezza per una pacifica convivenza sociale.