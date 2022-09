LECCO – Soddisfazione e orgoglio per Altea Mereu, studentessa di 5ª AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, che ha vinto il “Premio David Sassoli, Raccontare il futuro” rivolto a studenti liceali e universitari, indetto dal Festival Nazionale dell’Economia Civile.

La premiazione si è svolta venerdì a Firenze sul palco del Salone del 500 a Palazzo Vecchio.

“È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura, e crede in una nuova economia, basata non solo sul profitto di pochi, ma sul benessere di tutti“: è da questa affermazione del presidente Sassoli che prende avvio la riflessione di Altea, che vede nel protagonismo dei giovani un modo per sostenere lo sviluppo di tutti i popoli e la salute dell’ambiente.