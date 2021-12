LECCO – Organizzata dall’Associazione italiana imbarcazioni storiche del Lario e dei laghi minori, in collaborazione con gli Amici del presepe e del Comune, da qualche giorno dalla piattaforma del lago di Lecco, turisti e residenti possono vedere esposta in bella mostra la classica imbarcazione Lucia – all’interno della quale ammirare raffigurata ad altezza d’uomo la natività con sagome (realizzate in lamina di alluminio) .

Una bella passeggiata sul lungo lago, e una capatina su un percorso che si snoda dal monumento ai caduti- sino alla piattaforma i risultati di questa bella iniziativa.

Lo si potrà fare almeno sino all’Epifania, quindi il tempo per recarsi in città e lustrarsi gli occhi davanti alla raffigurazione, per chi è cattolico ma non solo, non manca di sicuro.

A. Mont.