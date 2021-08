LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che venerdì 13 agosto alle 16:30 si terrà la partita amichevole Lecco-AC Reggiana, allo stadio Rigamonti-Ceppi, finalmente a porte aperte. L’ingresso sarà però consentito solo a chi è munito di Green Pass. Inoltre bisognerà indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro e non ci si potrà muovere dal posto assegnato.

I ticket disponibili in totale sono 400 in curva e 600 in tribuna, il costo dei biglietti sarà di

5€ in curva nord e sud

15€ in tribuna laterale

20€ in tribuna centrale

25€ in tribuna d’onore

(prezzo comprensivo di prevendita da 1,50€)