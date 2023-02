LECCO – È tornato il ‘Carnevalone‘ lecchese, con il corteo di carri e mascherina partito da piazza dei Cappuccini per poi percorrere viale Turati, via Parini, via Ongania, via Resinelli, via Volta, via Cavour e giungere in piazza Garibaldi per le premiazioni dei carri e dei gruppi.

Il corteo è proseguito per piazza Mazzini e piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz per poi ridirigersi verso piazza dei Cappuccini attraverso via Montello, via Volta, largo Montenero, via Grassi e viale Turati.

Grazie alle immagini realizzate dai nostri inviati per le strade di Lecco, in questa pagina un’ampia galleria di foto e video dell’allegra sfilata per le strade della città.