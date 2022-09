LECCO – Don Filippo Dotti, responsabile per la Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale Lecco Centro e del Decanato di Lecco, lascerà la realtà lecchese dopo essere stato anche responsabile della Pastorale Universitaria. Il vescovo lo ha destinato a un nuovo incarico, a Milano, nella Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. Giungerà nella Comunità di San Nicolò il premanese don Massimo Berera.

La comunità delle parrocchie San Nicolò, Pescarenico e Malgrate al Porto lo saluterà e lo festeggierà ricordando le sue doti di ascolto e di accoglienza, la sua intelligenza e vivacità.

“Siamo stati educati dal suo amore per la preghiera e la lode a Dio, vissuto nelle celebrazioni e nella loro preparazione. Abbiamo sperimentato la sua capacità di ascolto e di accoglienza. – lo ricordano nella Comunità Pastorale Madonna del Rosario – Ci ha colpito il suo godere della natura di Lecco, del suo lago e delle sue montagne. Ringraziamo Dio per averlo donato alla nostra Comunità; invochiamo su lui lo Spirito Santo affinché lo sostenga, illumini e guidi nel nuovo ministero per il bene della Chiesa. Desideriamo che don Filippo porti nel cuore Lecco e la nostra Comunità, così abbiamo pensato che di regalargli una quadro raffigurante una veduta della città di Lecco Chi desidera contribuire, può consegnare la sua offerta ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale in via Canonica, 4.”