LECCO – Sabato mattina, nell’aula magna del Liceo Manzoni, il famoso regista e direttore artistico Davide Rampello è stato protagonista di un importante evento del Festival Immagimondo.

L’incontro è stato pensato come un gemellaggio virtuale tra gli studenti di quinta del Manzoni e gli abitanti del piccolo villaggio di Assada in Niger, dove l’associazione Les Cultures intende sostenere il progetto educativo della scuola locale. Centrale il tema di “crossing cultures” come missione delle culture occidentali.

Davide Rampello ha anche presentato in anteprima assoluta il suo progetto per il Padiglione Italia di Expo Dubai 2020. L’incontro di oggi è stato un’occasione per scoprire le motivazioni all’origine della forma del padiglione italiano, così descritto sul sito ufficiale: “Ambientato sotto gli scafi rovesciati di tre navi, il padiglione italiano racconterà una storia memorabile di cultura, arte, sostenibilità, educazione, scienza, sicurezza e innovazione. Ispirato alle rotte di collegamento del Mediterraneo, porterà i visitatori in un viaggio attraverso la storia verso il futuro”.