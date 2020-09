LECCO – Pomeriggio e sera ricchi di appuntamenti per la 23ª edizione di Immagimondo, il festival di viaggi, luoghi e culture organizzato da Les Cultures Onlus.

Partenza alle 15 con due appuntamenti in contemporanea: in piazza Garibaldi Serafino Ripamonti ha dialogato con Sara Sottocornola raccontando I Ragni di Lecco. Una storia per immagini.

In piazza XX settembre Marie Moïse e Addes Tesfamariam, co-autrici di Future. Il domani narrato dalle voci di oggi, tema Il futuro che ci aspetta. Tra nuove identità e discriminazione.

In sala Don Ticozzi André Liohn con The Passenger: Brasile, raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi, progetto nato in collaborazione con Iperborea Editore.

IL PROGRAMMA DI IMMAGIMONDO NEL FINE SETTIMANA: