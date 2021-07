LECCO – Nell’ambito della seconda edizione di “Lecco Film Fest“, dal 27 al 31 luglio 2021 si terrà un laboratorio gratuito di scrittura per giovani, che intende fornire i primi strumenti e le basi delle tecniche della sceneggiatura e, attraverso l’esplorazione dei generi, affrontare il mondo dell’animazione cinematografica.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di delineare la struttura di una storia per lo schermo, dando vita a personaggi complessi e sfaccettati. II laboratorio consentirà loro anche di mettersi alla prova sotto la guida di esperti del settore.

Possono iscriversi gratuitamente al workshop gli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Lecco telefonando al numero 0341 282403 o scrivendo a leccofilmfest@entespettacolo.org. Il corso si terrà nella sala conferenze del Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre – Lecco.

Il programma avrà inizio martedì 27 luglio 2021 alle 10, quando verrà tenuta una lezione teorica dal titolo: “Le donne nel cinema. Come costruire un personaggio femminile forte“. La relatrice sarà Mara Perbellini, sceneggiatrice, drammaturga e docente al Master in International screenwriting and production presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dalle 14:30 alle 16:30 sarà poi il turno del laboratorio”Scrivere la storia di un’eroina, concentrandosi sull’evoluzione del personaggio. Elaborazione dei testi e analisi congiunta“, tenuto dallo script editor Mattia Conti.

Mercoledì 28 luglio alle 10 ci sarà invece la lezione sulla scrittura delle sceneggiature per le serie TV, che avrà come relatore Armando Fumagalli, direttore del Master in International Screenwriting and Production (MISP) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente Lux vide. Sempre dalle 14:30 il laboratorio “Scrivere una serie TV“, con Claudio Benedetti, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Giovedì 29 luglio si parte alle 10 con la prosecuzione dei lavori del giorno precedente, con la scrittura di un cartone animato. A seguire analisi congiunta. Il relatore sarà Mattia Conti. Questa volta nel pomeriggio, alle 14:30, la lezione teorica “Scrivere una sceneggiatura per un lungometraggio” ,tenuta da Francesco Massimo Maria Buscemi, docente di Sceneggiatura e Storia della Radio e della TV all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Cinema, Fotografia e Televisione all’Università dell’Insubria.

Venerdì 30 luglio alle 10 si inizia con la teoria: “Come scrivere un cartone animato, le sceneggiature nel mondo dell’animazione” di Silvia Rigotto, docente al Master in International Screenwriting and Production (MISP) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, executive producer in animazione, a cui farà seguito alle 14:30 il laboratorio di scrittura di un lungometraggio o dell’episodio pilota di una serie, nuovamente con Mattia Conti.

Sabato 31 luglio è giorni di chiusura: dalle 10:30 alle 11:30 avverrà la consegna dei diplomi a tutti i partecipanti. Intervengono: Luigi Ballerini, medico e scrittore per ragazzi, Bruno Zambardino, responsabile affari UE e supporto film education ILC presso DGCA del MiC. Modera Pedro Armocida, giornalista e direttore del Pesaro Film Festival.