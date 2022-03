LECCO – In occasione del 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Libera Lecco e le scuole del Centro di Promozione della Legalità (CPL) di Lecco (I.C. Lecco 1 “Falcone e Borsellino”, I.C. Lecco 2 “Don G. Ticozzi”, I.C. Lecco 3 “A. Stoppani”, IIS “A. Badoni”, IIS “G. Bertacchi”, IIS “G. Parini”, IIS “P.A. Fiocchi”, Liceo Classico e Linguistico “A. Manzoni”, l’ Istituto Maria Ausiliatrice e l’Istituto “A. Volta”) organizzano una staffetta per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie.

Gli studenti, lunedì 21 marzo, scandiranno per le vie della città il nome di donne e uomini che hanno contrastato le mafie a viso aperto non cedendo alle minacce e ai ricatti, di bambini e giovani che si sono ritrovati nella traiettoria di una pallottola o vittime di attentati diretti ad altri.

La staffetta partirà alle 10 dal ristorante-pizzeria “Fiore – cucina in libertà”, farà tappa in Prefettura e terminerà allo spazio “Il Giglio” di Pescarenico attorno alle 12. Toccherà così tre luoghi simbolo della città di Lecco.