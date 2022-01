LECCO – Partita lunedì 10 gennaio 2022 la 1ª rilevazione statistica del Progetto Excelsior relativo alle previsioni di assunzione riferite al trimestre febbraio/aprile 2021. L’indagine è in parte finalizzata anche a monitorare alcuni impatti della crisi e le necessità per la ripresa a livello occupazionale e produttivo, oltre a proporre gli approfondimenti previsti per le elaborazioni annuali, così da mettere a disposizione dei decisori politici nazionali e regionali dati ed indicazioni utili ad orientare al meglio le politiche in favore delle imprese e del lavoro. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è fissata al 19 gennaio.

L’indagine, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in sinergia con le Camere di Commercio Italiane, monitora le previsioni di assunzione e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione. Nel corso dell’indagine le imprese saranno contattate dalla Camera di commercio di Como-Lecco con lo scopo di agevolare la compilazione del questionario. Al termine della ricerca Unioncamere e le singole Camere di Commercio renderanno noti, in forma anonima e aggregata, i risultati ottenuti.