LECCO – Blu come l’acqua del lago, celeste come il cielo. Calcio Lecco 1912 e Legea Hub Lecco presentano la prima maglia celebrativa dei 110 anni per la stagione 2022-2023!

“Realizzata in un innovativo tessuto altamente traspirante e leggero, le righe blucelesti sul corpo e sulle maniche sono le protagoniste indiscusse per questa maglia celebrativa dei 110 anni della Calcio Lecco 1912. Per questo anniversario, la nuova collezione per la stagione 22/23 non poteva che essere presentata in perfetto equilibrio tra la cornice dei nostri monti e il nostro lago” spiega Mattia Maddaluno, amministratore unico di Legea Hub Lecco.