LECCO – Nella mattinata odierna personale della Squadra Mobile ha arrestato e accompagnato al carcere di Pescarenico Samuele Mellace, classe 1998, poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso in data 21 settembre dalla Procura della Repubblica di Lecco.

Il giovane deve scontare la pena definitiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene.

Oltre che per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto è stato condannato per aver investito, in prossimità delle strisce pedonali, in stato di ebbrezza e di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, Chiara Papini, causandone la morte.

I fatti relativi all’omicidio stradale risalgono al 20 maggio 2020; in quell’occasione il soggetto, dopo aver investito la vittima, si era dato alla fuga venendo poi rintracciato poco dopo dagli agenti della questura.