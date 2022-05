LECCO – Mentre è ancora da chiarire la causa effettiva del sinistro (un problema dell’asfalto o forse una distrazione), rimangono gravi le condizioni del 68enne caduto martedì alle 15 in via Cesura, a Lecco, mentre procedeva a bordo di un monopattino. Avrebbe fatto “tutto da solo” secondo la ricostruzione della Polizia municipale.

Era caduto riportando un serio trauma cranico-facciale e perdendo conoscenza; risulta tutt’ora in prognosi riservata nel nosocomio cittadino. Non indossava il casco – non obbligatorio per i maggiorenni.

L’uomo è stato ricoverato in ‘codice rosso’ all’ospedale Manzoni, dopo i primi soccorsi del 118 sul luogo dell’incidente.

RedCro