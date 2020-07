LECCO – Grande intervento di trasporto neonatale lo scorso 2 luglio da parte dell’equipe della TIN-Terapia Intensiva Neonatale di Lecco, in collaborazione con l’elisoccorso di Milano (AREU) e il reparto di Patologia Neonatale dell’Ospedale di Sondrio.

Il trasporto, come spiegato nell’incontro di stamattina a Lecco a cura dell’ASST in collaborazione con AREU Lombardia, ha riguardato due gemelle di 25 settimane di età gestazionale, del peso di circa 800 grammi ciascuna. La particolarità è che si tratta dei gemelli più piccoli mai trasportati con elisoccorso nella nostra regione.

L’intervento di trasporto si è reso necessario per l’impossibilità di trasferire prima del parto la madre, sottoposta a taglio cesareo urgente all’Ospedale Civile di Sondrio. È stata quindi necessaria una stretta collaborazione tra i pediatri dell’Ospedale di provenienza, sempre rimasti in contatto, per la stabilizzazione delle neonate, con l’equipe della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) di Lecco; questa a sua volta si è coordinata con l’equipe di elitrasporto per svolgere la missione nel minor tempo possibile (20 minuti di volo effettivo). Il trasporto con le ambulanze avrebbe richiesto circa un’ora e mezza.

Altra peculiarità del trasporto è stata la necessità di trasportare con un’unica termoculla le neonate, che non avrebbero potuto aspettare i tempi di attivazione di una seconda culla. In questo tipo di interventi il fattore tempo-dipendenza risulta essenziale. È stato quindi necessario ricorrere a un sistema di ventilazione condiviso tra le due gemelle, cosa resa possibile oltre che dalle sofisticate attrezzature disponibili dalla rapidità del trasporto in elicottero verso la TIN di Lecco, dove le neonate sono ora ricoverate in condizioni stabili. La prognosi resta riservata, ma con buoni margini di ottimismo.

“La Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale A. Manzoni di Lecco si dimostra ancora una volta un’eccellenza della cura in fase neonatale a livello regionale. La rapidità del trasporto e il device di ventilazione assistita utilizzato hanno reso possibile un’assistenza e un trattamento impensabili con altri mezzi” afferma Paolo Favini, Direttore Generale della ASST di Lecco.

“Grazie all’esperienza e all’abilità dei neonatologi di Lecco, e alla collaborazione con AREU, che è operativa da molti anni, anche questa difficile missione di trasporto neonatale in emergenza ha avuto successo. Ancora una volta si è rivelato vincente il modulo operativo a rete Hub/Spoke nell’ambito della rete di assistenza alle donne gravide e ai neonati” spiega Alberto Zoli, Direttore Generale AREU.

“ Regione Lombardia ha affidato alla TIN di Lecco l’operatività del trasporto neonatale con Elisoccorso (EliSTEN) su tutta la Regione in virtù della grande esperienza maturata in questo ambito grazie alla collaborazione con AREU. Negli ultimi 5 anni abbiamo svolto oltre 50 missioni di trasporto congiunte, tutte altamente specialistiche, con risultati ottimi sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo; attraverso l’elitrasporto abbiamo potuto garantire un’assistenza tempestiva e qualificata sul territorio, in primo luogo ai punti nascita che fanno riferimento alla TIN di Lecco, ma da oltre un anno a centri di neonatologia in tutta la Regione.

Questo trasporto, nella sua eccezionalità, testimonia anche la “normalità” di una collaborazione ai massimi livelli con AREU e con centri, come Sondrio, che guardano a noi per affrontare al meglio i bisogni di salute della popolazione” conclude Roberto Bellù, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva Neonatale di Lecco.