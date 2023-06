LECCO – In libreria arriva per Rossini Editore La mia Itaca, l’esordio letterario di Anna Valeria Frigerio.

Il romanzo racconta la storia di Luce, una donna che vive all’apparenza un’esistenza felice e appagante, ma basta poco per capire che qualcosa, in questa sua vita perfetta, non ha nulla a che vedere con la felicità. La protagonista intraprende un percorso di formazione attraverso incontri che le cambiano la vita che la obbligano a guardare dentro se stessa per capire meglio sé e il mondo.

Il passato getta sul suo presente ombre scure che non può più allontanare e l’incontro con Catia le permette di ricordare una terribile realtà. Lo shock provocato da questi ricordi la destabilizza ma, grazie al suo aiuto e all’appoggio del marito sarà in grado di rielaborare i traumi e superare il passato.

“Quello che vorrei con questo romanzo – racconta l’autrice – è trasmettere un segnale di amore profondo, vero, incondizionato. Penso che a ognuno di noi siano riservate persone speciali, anime affini che spesso ci lasciamo scappare senza capire. “La mia Itaca” è la storia di una rinascita. Un risveglio possibile solo grazie al sostegno degli affetti più cari è la storia di una guarigione che si manifesta attraverso la familiarità, quel sentirsi a casa, protetti da chi si ama”.

La prefazione è curata dalla scrittrice Maria Giovanna Luini. La copertina è stata realizzata dalla pittrice Beatrice Trentanove.

SINOSSI

Piena di passioni, curiosa, estroversa, disinibita e con un marito amorevole al proprio fianco, Luce sembra avere una vita perfetta, ma basta poco per capire che, in realtà, non è così. Qualcosa nel suo passato ha subito una rimozione e adesso sembra voler tornare in superficie. L’incontro con Catia permette a Luce di ricordare una terribile realtà: i ripetuti abusi subiti durante l’infanzia. Inizialmente spiazzata, la donna inizia a metabolizzare e capire tante cose della sua persona, anche con l’aiuto della sua metà, Tazio, e soprattutto di Catia, che aiuterà Luce a mettere in ordine la sua esistenza.

L’AUTRICE

Anna Valeria Frigerio (1982), laureata in Lingue e Letterature straniere, è una viaggiatrice amante della scrittura. Ha già pubblicato La chimica delle relazioni.