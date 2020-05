LECCO – Sarà senza Lecco (e Como) la Serie C nel suo finale di una stagione più tribolata che mai. “Sicure” nella loro posizione di classifica intermedia, le due società lariane chiuderanno qui il campionato 2019/20 dopo che la riunione dei club ha compattamente richiesto che la graduatoria corrente venga “congelata” – con il Lecco al 15° posto del girone A a quota 28 punti e il Como poco più sopra (32, dodicesima piazza).

Il Direttivo della Lega Pro, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina, si è espresso per questa soluzione – che vedrà la promozione diretta in B del Monza per il girone delle ‘nostre’ e ancora del Vicenza e della Reggina.

La decisione finale verrà presa il prossimo 8 giugno quando sul caso si esprimerà il Consiglio Federale.

Ma ai più il solco sembra tracciato e il famoso “congelamento” sicuro al 99,99%. Perché la storia recente (calcistica ma non solo) insegna che le certezze matematiche non sono roba per l’Italia, nemmeno quella del pallone.

RedSpo