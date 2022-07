LECCO – I pompieri di Lecco sono intervenuti giovedì in tarda serata da terra con 5 Vigili del Fuoco a bordo di un’APS e dal lago tramite la Squadra Nautica per soccorrere una persona in stato confusionale, finita in acqua davanti al monumento dei caduti.

Quest’ultima dopo aver nuotato per circa 50 metri è entrata all’interno di un tunnel che porta nelle viscere del centro storico (accesso reso possibile dal bassissimo livello delle acque del lago). I Vigili del fuoco hanno percorso circa 50 metri nel cunicolo per recuperare il malcapitato che, una volta trasportato all’esterno, è stato affidato ai sanitari.

RedCro