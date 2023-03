LECCO – Per tutta la notte, squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera si sono alternate per presidiare la zona coinvolta dall’incendio di ieri, mercoledì, in un locale tecnico al di sotto delle ‘Meridiane’.

La torre abitata come anticipato da Lecco News è stata totalmente evacuata per i fumi; al momento le oltre trenta persone residenti sono state ricollocate provvisoriamente dal Comune in strutture private; in giornata si attendono sopralluoghi di tecnici dei VdF ed esterni.

“Attualmente – comunicano dal Comando del Bione – una squadra è ancora sul posto”.

Il centro commerciale, non coinvolto direttamente dall’evento di ieri, risulta regolarmente aperto e operativo.

