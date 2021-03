LECCO – Ancora in prognosi riservata al Centro ustionati del Niguarda di Milano Attilio Gerosa, 56enne coinvolto nell’incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì ha distrutto la sua casa in via Baracca, Lecco.

Già costretto a letto da una malattia, ora le sue condizioni sono estremamente gravi. Operato per ridurre le lesioni provocate dalle ustioni, il lecchese è in coma farmacologico e continua a lottare.

