LECCO – Incendio in un appartamento al terzo piano in via Ponte Alimasco, a Lecco, oggi pomeriggio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi, un’autoscala e un APS. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma nel corso delle operazioni da parte dei pompieri è stato salvato e rianimato un piccolo cagnolino.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il propagarsi dell’incendio ad altri appartamenti o camere circostanti.

RedCro