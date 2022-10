I pompieri sono intervenuti in centro città per estinguere l’incendio scoppiato improvvisamente all’interno di un garage, riuscendo ad averla vinta sulle fiamme. All’interno bruciava del materiale cartaceo, si è dovuto intervenire aprendo i serramenti con l’impiego di un “motodisco” per poi accedere al magazzino e spegnere il rogo.

Le operazioni sono durate circa un’ora.

RedCro