LECCO – Condannato a un anno e otto mesi per danneggiamento di un bar in via Cattaneo a Lecco. È questa la sentenza letta oggi dal giudice Martina Beggio nei confronti di R.C., professore in pensione.

I fatti risalgono al settembre 2020, quando, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe minacciato due avvocati lecchesi e dato fuoco all’arredo esterno di un bar nelle vie centrali cittadine. Il professore in pensione, molto conosciuto nella città manzoniana, doveva rispondere di incendio doloso e minacce.

Il VPO (Vice Procuratore Onorario) Caterina Scarselli ha chiesto la condanna a tre anni; i due legali lecchesi, dopo le scuse dell’imputato hanno ritirato la querela e R.G. è stato assolto dall’accusa di minacce, mentre è stato condannato a un anno e otto mesi per danneggiamento (reato riqualificato da incendio) dal giudice Martina Beggio. Oltre a questo, provvisionale di 1970 euro e risarcimento danni da definire in sede civile.

L’avvocato Roberto Mulargia che assiste la parte civile si è detto soddisfatto della sentenza, in attesa di conoscere le motivazioni che saranno depositate tra 20 giorni.

RedGiu