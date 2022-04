LECCO – Ribaltamento per un’auto poco dopo le due e mezza del mattino di oggi, domenica, allo svincolo della SS36 Dir, meglio nota come nuova Lecco-Ballabio. Nell’incidente – avvenuto a quanto pare “in solitaria – sono rimaste ferite due giovani, di 17 e 19 anni.

Sul posto la Croce Rossa di Valmadrera, allertati Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

I soccorsi sono partiti in codice rosso, poi la classificazione delle due ragazze è stata portata in “giallo” (condizioni mediamente critiche secondo gli standard AREU). Per la 19enne un trauma alla spalla, la più giovane invece ha riportato traumi alla colonna vertebrale ea un polso.

L’ambulanza è giunta all’ospedale Manzoni intorno alle tre e mezza della notte.

RedCro