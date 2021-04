LECCO – Incidente stradale (non risultano feriti) nel tratto di SS36 che corre nella galleria “Monte Barro” in direzione Sud dunque verso Brianza-Milano.

Intervenuta la Polizia Stradale, dalla quale apprendiamo che al momento in quella canna del tunnel è aperta una sola corsia, dunque la circolazione può fluire anche se per l’appunto in forma “dimezzata”.

Prestare attenzione.