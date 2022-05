LECCO – Codice rosso alle 15 in via Cesura, a Lecco. Un uomo di 68 anni è caduto con il suo monopattino elettrico procurandosi un grave politrauma cranio-facciale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul posto oltre alla Polizia Locale sono intervenuti i sanitari in automedica e Croce Rossa.