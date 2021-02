LECCO – Grosso spavento per un 25enne in monopattino su corso Bergamo, a Lecco. Il giovane è caduto in zona distributore poco dopo le 15 del pomeriggio, procurandosi dei traumi che alcuni metri dopo lo hanno costretto a fermarsi e a chiedere assistenza.

Sul posto un equipaggio dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e la polizia locale cittadina. Per il 25enne, in codice verde, il trasporto in pronto soccorso per accertamenti.