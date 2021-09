GALBIATE – Incidente questa mattina nel tunnel del Monte Barro, in direzione nord.

Attorno alle nove un’automobile ed una moto si sono scontrate. In codice giallo con un trauma al bacino l’uomo di 42 anni alla guida della due ruote.

Sul posto oltre ai sanitari anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità ordinaria. Inevitabili i rallentamenti in direzione del capoluogo.