INCIDENTE NEL MILANESE, 45ENNE DI LECCO IN CODICE ROSSO

SETTALA (MI) – Sarebbe lecchese la donna coinvolta ieri mattina in un brutto incidente sulla strada provinciale 39 a Settala (Milano). La 45enne, dopo uno scontro frontale con un furgoncino, è stata trasportata con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove sarebbe tutt’ora ricoverata in condizioni serie.

Alla guida del furgoncino invece un dog sitter trent’enne, portato al Policlinico di Milano in codice giallo. Nel retro trasportava una decina di cani, tre dei quali hanno riportato ferite di lieve entità, mentre gli altri sono rimasti illesi.

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dello scontro.